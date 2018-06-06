عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الأربعاء) في قصر الصفا بمكة المكرمة، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، تم خلالها استعراض العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.حضر جلسة المباحثات، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير.كما حضره من الجانب الغامبي، وزير الخارجية والتعاون الدولي أبوبكر داربو، وزير المواصلات والبنية التحتية باه لامين جوب، وزير السياحة والثقافة حمد باه، الأمين العام رئيس الخدمة المدنية حبيب درامي، وسفير غامبيا لدى المملكة عمر جبريل سالا.وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل مغرب اليوم في قصر الصفا، رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، والوفد المرافق له. وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين. وحضر الاستقبال عدد من الأمراء.