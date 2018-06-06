أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ»، أن المملكة العربية السعودية تعتزم خصخصة 16 نادياً رياضياً، مشيراً إلى أن مشاريع خصخصة الأندية المخطط لها في المجال الرياضي من شأنها أن تسهم في جمع 800 مليون – 1.5 مليار دولار.وقال آل الشيخ، إنه سُمح للمرأة في الموسم الرياضي الماضي بدخول 3 ملاعب في المملكة، لافتاً إلى أن المرأة ستتمكن في الموسم القادم من دخول جميع الملاعب، وأن جميع المناسبات التي تنفذها المملكة الآن يُسمح للمرأة بالمشاركة فيها، وأنها شريك مهم في بناء مجتمعنا.وأشار آل الشيخ إلى أن الجهود تتضافر خلال هذه الفترة لجعل الدوري السعودي ضمن أفضل 10 مسابقات دوري في كرة القدم بالعالم، وأن الدوري سيكون في العام القادم «دوري النجوم»، مؤكداً أن صوت السعودية سيكون لملف أمريكا والمكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم 2026، قائلا: «إن أحد أفضل كؤوس العالم التي رأيتها في حياتي كان كأس العالم عام 1994، وهو الذي حقق فيه المنتخب السعودي أفضل النتائج، وكان الحضور فيه قياسياً حتى يومنا هذا»، وبين آل الشيخ أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو شخصية ملهمة له ولجميع شباب المملكة، وأنه تشرف بالعمل معه لأكثر من 10 سنوات، وما يفعله الأمير الآن ليس وليد اللحظة، بل تم التخطيط له، وأنه استطاع أن يحول «الأحلام إلى حقيقة».