حطم سائق جرافة «شيول»، أكثر من 15 مركبة على الشارع الرئيسي في حي الشوقية، قبل أن يتم تتدخل الجهات الأمنية وتسيطر على السائق المقيم الذي يعتقد أنه يعاني من اعتلالات نفسية.وفيما أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، نقل 4 حالات إصابة لمستشفى النور إصاباتها متفرقة، أكد شهود عيان لـ «عكاظ» أنهم فوجئوا باقتحام السائق شارعا خلفيا للحي، وتحطيمه بصورة عشوائية، عدة مركبات متنوعة «ناقلات وصغيرة ومتوسطة» متوقفة أمام المحلات التجارية، ولم يراع حتى ما بداخلها، الأمر الذي أصابهم بالحيرة من هذا التصرف، مما استدعى الاستنجاد بالجهات المختصة التي منعت تحطيم المزيد من المركبات.