سجل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حتى أمس (الثلاثاء) 2953 منشأة في برنامج التدريب الصيفي (صيفي).وأكد المتحدث باسم الوزارة و«هدف» خالد أبا الخيل أن الفرصة لا تزال قائمة للتسجيل في البرنامج، داعيا منشآت القطاع الخاص إلى تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، والاستفادة من الطاقات السعودية الشابة، وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل أو في جهات التدريب المعتمدة، امتثالا للأمر السامي الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملا فأكثر بقبول نسبة من الطلاب والطالبات؛ بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف.