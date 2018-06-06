أمهلت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصنّعي ومستوردي التمور شهرين لتصحيح أوضاعهم بشأن وضع معلومات البطاقة الغذائية على منتجاتهم، مشددة على أنها ستكون إلزامية بعد المهلة، وستتخذ الإجراءات النظامية في حالة عدم الالتزام.وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما تقوم به الهيئة من متابعة مستمرة للمنتجات الغذائية، والتحقق من مدى مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وحرصا منها على صحة وسلامة المستهلك، ولضمان توفير معلومات صحيحة وغير مضللة على بطاقات المواد الغذائية، ولما لُوحظ من عدم التزام بعض المنتجين والمصنعين للتمور ومنتجاتها بما ورد في اللائحة السعودية الخليجية رقم GSO 9 «بطاقات المواد الغذائية المعبأة»، واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 656 «التمور الكاملة المعبأة»، ولما يترتب على ذلك من تداول منتجات مجهولة المصدر في الأسواق.ولفت إلى أن الهيئة أبلغت ذوي العلاقة من منتجين ومصنعين ومستوردين بأهمية الالتزام باللائحة الفنية السعودية الخليجية GSO 9 «بطاقات المواد الغذائية المعبأة»، واللائحة الفنية السعودية الخليجية رقم GSO 656 «التمور الكاملة المعبأة».وشددت الهيئة على وجوب أن يوضح على عبوة التمور المعبأة «مكبوسة، ضميد، وغيره» اسم المنتج ونوع الصنف، وما إذا كانت التمور مغطاة بشراب الجلوكوز أو محشوة، وما إذا كان التمر مكبوساً أو مفككاً أو شماريخ، مع ذكر اسم المواد المضافة في حال استخدامها، ونوع الحشوة أو مادة التغطية إن وُجدتْ، وبلد المنشأ «المنطقة - المدينة»، وعبارة «محفوظ بالتشعيع» في حالة استخدام التشعيع واستخدام الشعار الخاص بالأغذية المشععة، وفترة الصلاحية، وتوضيح اسم أو عنوان الصانع أو المعبئ في حال كان المعبئ غير الصانع.