ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء)، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم حدت من المكاسب.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1298.98 دولار للأوقية. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.1% إلى 1303.10 دولار للأوقية.وقال مدير الأبحاث لدى مجموعة وينج فونج المالية في هونغ كونغ مارك تو: «التوترات الجيوسياسية تقدم دعما محدودا فحسب لأسعار الذهب، إلا أن تعافي الاقتصاد الأمريكي قد يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ومن ثم فإن الزخم الصعودي للذهب ليس قويا».وقد يتضرر الطلب على الذهب جراء رفع أسعار الفائدة كونه من الأصول التي لا تدر أي عوائد. لكن تراجعا طفيفا في عوائد السندات الأمريكية ونزول الدولار دعم المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية، وفقا لما ذكره «أو.سي.بي.سي» في مذكرة.