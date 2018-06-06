أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء) صلاة الميت على أمير منطقة الباحة سابقاً سعود بن عبدالرحمن السديري، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.وأم المصلين مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأدى الصلاة مع أمير الرياض عدد من المشايخ وكبار المسؤولين وأسرة وأبناء الفقيد وجمع من المواطنين.وعقب الصلاة قدم الأمير فيصل بن بندر عزاءه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.