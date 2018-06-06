عيد انتخاب الخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي لثلاث سنوات أخرى (2019-2021)، وذلك خلال مشاركة الخطوط السعودية في الاجتماع السنوي الرابع والسبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي أقيم في مدينة سيدني في أستراليا، يومي 3 -5 الشهر يونيو الجاري، بحضور أكثر من 1.000 مشارك.وناقش الاجتماع محاور السلامة والأمن، وتجربة الركاب، واللوائح التنظيمية، والمعايير العالمية والبنية التحتية، وخصخصة المطارات، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، والالتزام بتنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمبادرات مكافحة التهريب.ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات إلى التقيّد بالاتفاقيات الدولية والالتزام بالمعاهدات لتمكين شركات الطيران من تحصيل الإيرادات من مبيعات التذاكر وغيرها من الأنشطة الأخرى ذات الصلة.وكان مدير عام للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح الجاسر على رأس وفد «السعودية» في سيدني، لحضور الاجتماع السنوي، واختير ليكون عضوا في مجلس المحافظين لولاية ثانية، الذي يعد أعلى سلطة تشريعية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي، يتكون من 31 عضوًا من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العالمية الأعضاء بالاتحاد، ويضع الخطط والإستراتيجيات الخاصة بصناعة النقل الجوي العالمي، ويتولى المسؤوليات التنفيذية في اعتماد الخطط الإستراتيجية ورسم السياسات العامة لـ «إياتا» ومتابعة مهام اللجان العديدة بالاتحاد.