وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء) مذكرة تعاون مع وزارة الصحة بهدف تعزيز برامج الأعمال التطوعية، وذلك بمقر المركز بالرياض.ووقّع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، فيما وقعها عن الوزارة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.واتفق الجانبان في المذكرة على تقديم الدعم في مجال التدريب وبناء القدرات، والبحوث العلمية والدراسات، وتعزيز المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض للطرفين، وتبادل المواد العلمية والخدمات الاستشارية، و تبني نشر الأخبار، وتسهيل عملية الربط الإلكتروني إن استدعت الحاجة لذلك.وتأتي هذه المذكرة تجسيدًا للنهضة التي تعيشها المملكة العربية السعودية على الأصعدة كافة، واستنادًا لرؤية المملكة 2030م، التي عملت على تنمية العمل الخيري الإغاثي والإنساني واهتمت بالعمل التطوعي وتوسيع نطاق عمله.