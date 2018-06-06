بدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان، بالتعاون والتنسيق مع إدارة سجون المنطقة، مراجعة وتدقيق بيانات الدفعة الأولى من النزلاء الغارمين الموقوفين على خلفية مطالبات مالية بسيطة ومتوسطة بالسجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بمحافظتي ضمد والدرب ممن تقل مديونياتهم عن 50 ألف ريال.وأوضح رئيس لجنة تراحم جازان علي بن موسى زعلة أن اللجنة شرعت فعلياً في تحرير الشيكات اللازمة للدائنين تمهيداً لاستكمال إجراءات إطلاق سراحهم من قبل قضاة التنفيذ في المحاكم العامة ضماناً لسرعة عودتهم لأسرهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.