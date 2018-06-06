اختتمت بطولة مؤسسة النقد العربي السعوي للموسم الثاني (بطولة ساما الرمضانية الثانية) يوم الأحد الماضي على كأس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي تحت شعار هدف واحد فريق واحد، دعماً لصقورنا الخضر في مشاركته في بطولة كأس العالم في روسيا، وقد شارك في البطولة عشرة فرق تم تشكيلها من منسوبي المؤسسة من جميع الإدارات وتم تقسيمهم على مجموعتين كل مجموعة تتكون من خمس فرق، وقد تم لعب عشرين مباراة وتأهل بناءً على ذلك فريق إتقان وفريق البنوك من المجموعة الأولى، وفريق الاستثمار وفريق التأمين من المجموعة الثانية. ومن ثم تأهل فريق إتقان و فريق الاستثمار إلى المباراة النهائية. كما لعب فريق البنوك وفريق التأمين مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وحصل فريق البنوك على المركز الثالث. ولقد تميزت هذه النسخه من البطولة بحضور وتفاعل جماهيري كبير، وقد تم تقديم هدايا قيّمة للجمهور تم السحب عليها خلال أيام البطولة، وكذلك توزيع الهدايا على جميع الأطفال الذين يحضرون مع أولياء أمورهم مما أضفى على البطولة جمالاً بتواجدهم.وقد اختتمت بطولة ساما الرمضانية الثانية تحت رعاية المحافظ بإقامة المباراة النهائية بين فريق إتقان وفريق الاستثمار، وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، وبعد ذالك احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء وانتهت بفوز فريق الاستثمار بنتيجة 5-3.وفي نهاية المباراة تم تكريم أفضل لاعب وأفضل حارس وفريق اللعب النظيف وهداف البطولة، وسلم محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي الكأس للفريق البطل والميداليات الذهبية وكذلك أصحاب المركزين الثاني والثالث، وتكريم حكام المباراة الختامية وأعضاء اللجان المشاركة في البطولة. كما صاحبت المباراة النهائية عدة فعاليات وأنشطة استمتع بها جميع الحضور، منها الركن الحجازي الذي قدم عدة أكلات شعبية رمضانية، وكذلك الحضور الفاعل لأبناء منسوبي المؤسسة في ركن الطفل، الذي اشتمل على عدة ألعاب مختلفة ومسابقات شارك فيها جميع الأطفال بحماس وفاعلية صاحبها تقديم الهدايا والتي قام بتوزيعها عليهم المحافظ.