انطلقت أمس الثلاثاء في العاصمة النمساوية ڤينا أعمال مؤتمر «حماية الرياضة من الفساد» والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات. ويحضر المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين الدول الأعضاء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ممثلة بوزراء الرياضة والمسؤولين المعنيين بمكافحة الفساد في هذه الدول، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية كالإنتربول والمجلس الأوروبي والمؤسسات الرياضية الدولية.كما وقد شهدت جلسات المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بالنزاهة والشفافية والمساءلة ومنع الفساد في مجال الرياضة. وشارك مدير وحدة النزاهة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السعودي أحمد العصيمي ضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر إلى جانب خبراء ومسؤولين من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم وعدة اتحادات رياضية دولية.