أسفرت حملة التفتيش الميداني التي نفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، على المجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة بالعاصمة الرياض في أوقات متفرقة؛ للتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار توطين وتأنيث منافذ بيع المستلزمات النسائية، عن تحرير 51 مخالفة توطين، وإنذار 7 منشآت.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي أن فرق التفتيش الميداني نفذت 148 زيارة تفتيشية خلال هذه الحملة، لافتا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة لضبط سوق العمل وتحسين بيئتها، وتهيئة المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات.