حررت شعبة مرور بيشة 308 مخالفات، وضبطت سيارة مسروقة من الطائف، وباشرت 5 حوادث مرورية، وذلك خلال الحملة الميدانية التي نفذتها أمس للقضاء على المخالفات المرورية.واستطاعت دوريات المرور ضبط المركبة المسروقة التي تم تغيير لونها، بعد إجراء عمليات بحث حولها، إذ تم التحقق من ارتباطها بحادثة جنائية، وتم تسليمها للجهات ذات الاختصاص.وأكدت شعبة مرور محافظة بيشة استمرار حملتها الميدانية للقضاء على المخالفات المرورية، وعدم التهاون مع أي مخالف، داعية إلى التقيد بالأنظمة المرورية.