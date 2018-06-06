أوصى المجلس البلدي في محافظة بيشة في جلسته الثلاثين برئاسة ناصر الجهمي، بدعم خطط البلدية في إزالة التعديات والمحافظة على الممتلكات العامة، وحصر الأراضي البيضاء وتبتيرها ومراقبتها بشكل دائم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم البلدية بشكل مستمر، وتفعيل المادة 14/4 من لائحة الجزاءات والغرامات، وإدراج إحداثيات المواقع المعتدى عليها وإرفاقها بمحاضر الإزالة أثناء رد البلدية على خطاب المحكمة الخاص بحجج الاستحكام.واطلع المجلس على جهود البلدية في الحد من التعديات، واستعرض أبرز الصعوبات التي يواجهها المراقبون، كما طالب بالاستعجال في نزع ملكيات العقارات لتطوير مثلث الحرف وإعداد مخطط هندسي يساهم في إنسيابية الحركة المرورية في المثلث، ومخاطبة وزارة المالية لمعرفة الجديد حول اعتماد ازدواجية جسر نمران -الحرف.و أقر المجلس منع التدخين في المطاعم، كما أوصى بالرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحويل مكاتبي الخدمات في واعر والعطف لبلديتين مستقلتين، واستحداث بلدية لمركز الدحو.وأكد الجهمي بأنه رغبةً في تحسين الحركة المرورية في شارع الملك خالد، شارع الملك فيصل، شارع الرياض، سيتم إعداد دراسة حيالها بشكل عاجل، مشيراً إلى مناقشة المجلس تطوير امتداد طريق الملك سعود «الحزام الشرقي» وأقر مخاطبة ملاك العقارات التي تعترض مساره للوصول إلى حل يساهم في الإسراع بتنفيذ مقترح الحزام الشرقي الجديد.