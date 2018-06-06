أكد أمين منطقة نجران المكلف المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة تولي مشاريع تصريف السيول عناية كبرى، ما ساهم في الحدّ من مخاطرها ودرء أضرارها والحفاظ على المواطنين والممتلكات.جاء ذلك خلال جولته الميدانية أمس لتفقد مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف، بهدف الاطلاع على سير العمل ونسبة الإنجاز.من جانبه أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع علي آل حرفش أن نسبة إنجاز العمل في المشروع بلغت 76% وبتكلفة إجمالية 79.922.976 ريالاً، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن مسارا رئيسيا بطول 7450 مترا، يتكون من عبّارة صندوقية تحوي 4 فتحات بطول 2875 مترا، وأخرى تحوي 3 فتحات بطول 2850 مترا، وعبّارة فتحتين بطول 1725 مترا، إلى جانب عبّارات فرعية ستربط المسار الرئيسي، مبيناً أنه سيتم استيعاب العبّارات العرضية القائمة أسفل طريق الأمير نايف.لافتاً إلى إنشاء مجموعة من الجدران الاستنادية لتوجيه السيول القادمة من الشعاب إلى داخل أحواض تهدئة، ثم إلى العبّارات الثانوية، وبعد ذلك تمر في عبارات المسار الرئيسي حتى تصل إلى وادي نجران.