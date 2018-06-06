أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 23.67 نقطة ليقفل عند مستوى 8383.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سدافكو، ورعاية، وسدكو كابيتال ريت، وتهامه، ودار الأركان، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات العالمية، وينساب، وسلامه، ولازوردي، والأبحاث والتسويق فكانتالأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.08% و 2.82%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والجزيرة، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، ودار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 11.50 نقطة ليقفل عند مستوى 3081.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 443 ألف سهم تقاسمتها 110صفقات.