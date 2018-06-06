يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء مسلمين أمريكيين على مائدة الإفطار في البيت الأبيض.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز "سيكون هناك 30 إلى 40 مدعوا" لكن بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.



لم يدع ترمب في 2017 خلال عامه الأول في السلطة، مسلمين أمريكيين إلى مائدة الإفطار خلال رمضان خلافاً لما درج عليه الرؤساء الأمريكيون من قبله.



وأعلنت عدة جمعيات ومؤسسات مسلمة أمريكية أنها لن تشارك في الإفطار مساء الأربعاء إذ يشعر المسلمون بالامتعاض من ترمب الذي اقترح في بداية حملته الانتخابية بصورة فاجأت الجميع إقفال الحدود الأمريكية أمام المسلمين وإن بشكل مؤقت.



وساهمت أحداث أخرى في تعميق الريبة من بينها تهجمه على رئيس بلدية لندن المسلم صادق خان متهما إياه بالتقليل من حجم التهديد الإرهابي.