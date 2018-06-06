قال مسؤول إن خمسة من رجال الشرطة قتلوا في شرق كينيا اليوم الأربعاء عندما صدمت مركبتهم عبوة ناسفة بدائية يشتبه بأن حركة الشباب الصومالية المتشددة زرعتها.وقال المسؤول المحلي هارون كاماو إن رجال الشرطة كانوا في دورية على متن مركبة بقرية هارار التابعة لمدينة ليبوي القريبة من الحدود بين كينيا والصومال حيث وقع الانفجار.وقال كاماو "نشتبه في أن حركة الشباب زرعت هذه العبوة الناسفة لاستهداف فريقنا الأمني".ووقع الانفجار حوالي التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وكان على متن المركبة ثمانية من أفراد الشرطة.وقال كاماو "للأسف فقدنا خمسة رجال شرطة... ونجا الباقون لكن حالتهم حرجة".