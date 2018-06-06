تحت رعاية أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، توّج نائب أمير منطقة المدينة المنورة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل مساء أمس ( الثلاثاء )، الفائز بالمركز الأول لبطولة هيئة تطوير منطقة المدينة الرمضانية لكرة القدم وذلك على أستاد نادي أحد.

وسلّم الأمير سعود بن خالد الفيصل في ختام المباراة التي انتهت بالركلات الترجيحية، كأس البطولة و الميداليات الذهبية لفريق التسامح الفائز بالمركز الأول، كما سلم الدروع التذكارية والميداليات الفضية لفريق العروبة الفائز بالمركز الثاني في البطولة الرمضانية.

وكرم نائب رئيس الهيئة خلال رعايته لهذه التظاهرة الرياضية التي حظيت بحضور عدد كبير من الرياضيين في المنطقة، العديد من أبناء المنطقة المشاركين بجائزة أفضل لاعب وهداف البطولة وأفضل حارس مرمى، إضافة إلى تكريم طاقم التحكيم والرعاة والمشاركين من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

يُذكر أن بطولة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة الرمضانية لكرة القدم التي انطلقت الخامس من شهر رمضان الجاري بمشاركة 24 فريق معتمد لدى رابطة فرق الأحياء بالمدينة المنورة شهدت إقامة 43 مباراة ضمن منافسات الأدوار التمهيدية ودور الثمانية ودور الأربعة من البطولة.



وكانت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تهدف من خلال هذه البطولة الرياضية إلى توجيه طاقات الشباب وتحفيزهم للممارسة الرياضة والمساهمة في تطوير النشاط الرياضي بالمدينة المنورة بما يحقق آمال وطموحات الشباب و امتداداً لرؤية الهيئة في تنظيم العديد من المنافسات الجديدة لمجموعة مختلفة من الألعاب الرياضية خلال الفترة المقبلة.