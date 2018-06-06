تخلصت وزارة الصحة من الاعتماد الوحيد على المراكز الصحية لتقديم الرعاية التقليدية للأمهات والأطفال، وذلك بتبني مشروع جديد لتقديم الخدمات لهذه الفئة بالمجان في الفترة المسائية، داخل المراكز والمجمعات التجارية التابعة لشركة العثيم للاستثمار في 4 مدن تشمل الدمام والأحساء وحائل وعرعر.ويأتي ذلك بعد بدء التجربة في عيادة الأم والطفل حاليا في حياة مول بالرياض التي تقدم خدماتها الصحية، وتسقبل زوارها من 3 مساء إلى العاشرة ليلاً طوال أيام الأسبوع.ووقع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أخيرا اتفاقية التعاون الجديدة بين الوزارة والعثيم، لتوفير العيادات التي تسهل على النساء والأطفال بجميع فئاتهم العمرية، الوصول إليها وتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للسيدات والأطفال للوقاية والكشف المبكر عن مجموعة من الأمراض المزمنة ذات الأولوية في المملكة من حيث الأمراض أو الوفيات، كالأمراض المزمنة كداء السكري، والضغط والسمنة، والأمراض القلبية والأوعية الدموية، والكشف المبكر والدوري عن سرطان الثدي، والكشف المبكر والدوري عن سرطان القولون والمستقيم، والكشف الدوري والمتابعة لهشاشة العظام، وتقديم استشارات طبية عامة لأمراض النساء والأطفال، والتطعيمات الأساسية والموسمية للأطفال والبالغين، وتقديم خدمات إسعافيه أولية، والتوعية والتثقيف الصحي عن كيفية الوقاية من الأمراض غير السارية والمزمنة.