استقبلت مراكز الرعاية الأولية الصحية التابعة لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة عدد 121095 مراجعاً خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي 1439هـ، حيث استفادوا من خدماتها الصحية بمختلف التخصصات الطبية عبر 11 مركزاً صحياً ضمن النطاق الجغرافي لمجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة.

وأبانت إدارة شؤون المراكز الصحية بالمجمع الطبي أن المراكز الصحية تقوم بتقديم خدماتها الصحية بشكل يومي للمواطنين أولاً والمقيمين لمن لهم أهلية علاج، مفيدة بأن الخدمات التي قدمتها مراكز الرعاية شملت عيادات الأمراض المزمنة للمصابين بأمراض السكر والضغط والربو لما لها من أهمية كبيرة وعيادة متابعة الشيخوخة، كما أنه يتم تقديم الرعاية والمتابعة للنساء في عيادات الحمل التي تتم بشكل دوري ودائم.

وأوضحت أن الخدمات تشمل عيادة الطفل السليم التي تهتم بمتابعة حالة الطفل بشكل دوري وشامل ومراقبة نموه الجسدي مع الكشف المبكر للأمراض والتدخل لعلاجها، وعيادة الأسنان والتحصينات والتطعيمات الدورية والمتاحة بشكل يومي في جميع المراكز الصحية وخدمات الطوارئ وخدمات الأسنان وخدمات المختبر، حيث يتم من خلالها إجراء عدد من الفحوصات المخبرية وخدمات العيادات العامة.

وأضافت أنه يتوفر في عدداً من المراكز الصحية خدمات الأشعة الأولية، كما تسعى إلى تطوير وتحسين العيادات العامة وذلك لما تشهده من إقبال كبير من المراجعين عليها ويأتي هذا التطوير و التحسين عبر خطه وزارية مستقبلية عن طريق تفعيل نظام موعد من خلال تطبيق موعد في الأجهزة الذكية جاري تجربتها لتطبيقها بحيث يستطيع المواطن أخذ موعد مسبقاً بواسطة رقم ملفه الطبي الخاص به بالمركز الصحي التابع لمقر منزله لتحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الانتظار والارتقاء بتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية متميزة.

يذكر أن مركز صحي أبحر الشمالية ومركز صحي الشاطئ ومركز صحي ذهبان ومركز صحي ثول يعملا بنظام المناوبة صباحاً ومساءاً كما يعمل مركز صحي الشراع بنظام الـ 24 ساعة.

وأوضح المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الطبي الدكتور حاتم العمري أن المراكز الصحية تشهد تطوراً لافتاً في الخدمات الصحية المقدمة من خلال تنفيذ العديد من البرامج التثقيفية الصحية، كما تقوم بشكل دوري بتفعيل الأيام العالمية و الأسابيع الصحية وتنظيم الفعاليات والمعارض التوعوية سعياً في زيادة الوعي الصحي لأفراد المجتمع بمختلف فئاته.