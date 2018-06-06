«عكاظ» (عدن)فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرة كاملة على جبل العُويد في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز، جنوب غرب اليمن. وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش اليمنية شنت هجوما عنيفاً على ما تبقى من مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبل وتمكنت من استكمال تحريره بعد معارك عنيفة. وأكد المصدر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن تحرير الجبل من شأنه أن يؤمن تقدم قوات الجيش اليمني في عدد من المحاور في جبهة مقبنة مشيرًا إلى أن قوات الجيش تستعد لنقل المعارك إلى محيط جبل العويد من اتجاه وادي الجسر والأخلود. وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا واستعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعد فرار من تبقى من عناصر الميليشيا. وتزامنت المعارك مع غارات لمقاتلات التحالف العربي حيث شنت ثلاث غارات على مواقع لميليشيا الحوثي في أطراف جبل العويد وبئر نعمة وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع. وشملت الغارات تجمعات للميليشيا في مديرية جبل حبشي بذات المحافظة، حيث شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين على مواقعها في منطقتي مكائر وشرف العنين.