فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرة ‏كاملة على جبل ‏العُويد في مديرية مقبنة غربي محافظة ‏تعز، جنوب غرب اليمن.‏ وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش اليمنية ‏شنت ‏هجوما عنيفاً على ما تبقى من مواقع ميليشيا ‏الحوثي ‏الانقلابية في الجبل وتمكنت من استكمال ‏تحريره بعد ‏معارك عنيفة.‏ وأكد المصدر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن تحرير الجبل من شأنه ‏أن يؤمن تقدم ‏قوات الجيش اليمني في عدد من ‏المحاور في جبهة ‏مقبنة مشيرًا إلى أن قوات الجيش ‏تستعد لنقل المعارك إلى محيط جبل العويد من ‏اتجاه ‏وادي الجسر والأخلود.‏ وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في ‏صفوف ‏الميليشيا واستعادت قوات الجيش كميات كبيرة ‏من ‏الأسلحة والذخيرة بعد فرار من تبقى من ‏عناصر ‏الميليشيا.‏ وتزامنت المعارك مع غارات لمقاتلات ‏التحالف ‏العربي حيث شنت ثلاث غارات على مواقع ‏لميليشيا ‏الحوثي في أطراف جبل العويد وبئر نعمة ‏وسط تحليق ‏مستمر لطائرات الاستطلاع.‏ وشملت الغارات تجمعات للميليشيا في مديرية جبل ‏حبشي بذات المحافظة، حيث شنت مقاتلات التحالف ‏العربي غارتين على مواقعها في منطقتي مكائر ‏وشرف العنين.‏