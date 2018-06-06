تتكون «لجنة الترخيص والاعتماد» بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة من عدة جهات حكومية، إضافة إلى عضو مستقل خبير في مجال الطاقة، وتهدف إلى دراسة طلبات الترخيص المقدمة من شركات خدمات الطاقة والتصويت عليها وإصدار الترخيص، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الكوادر البشرية والمشاريع السابقة والأجهزة والملائة الفنية للشركات، وتكمن مسئوليتها في الترخيص والاعتماد ومراقبة السوق بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف لجنة الترخيص والاعتماد إلى ضمان جودة مقدمي الخدمة «شركات خدمات الطاقة»، وتقديم الإرشاد والتوجيه إلى المستفيدين من الخدمة «المستهلكين»، وتطوير الخبرات الوطنية بين المتخصصين في مجال كفاءة الطاقة.

ويضطلع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بجهود كبيرة في مجال تنظيم ومراقبة سوق شركات خدمات الطاقة في المملكة العربية السعودية، بالتنسيق والتوافق مع الجهات الحكومية المختصة حيث عمل بالتعاون مع هذه الجهات على تنظيم عملية الاستثمار في هذا المجال، وتم تنفيذ جميع الممكنات اللازمة لتفعيل سوق شركات خدمات الطاقة بالمملكة وفق المعايير العالمية.

وتتمثل أهداف «الترخيص» في عملية التصديق على الكفاءات وقدرات هذه الشركات من قبل سلطة موثوق بها، فيما يهدف الترخيص والاعتماد إلى:

·ضمان جودة مقدمي الخدمة: ضمان جودة مقدمي الخدمة (شركات خدمات الطاقة).

·المرجعية تقديم الإرشاد والتوجيه إلى المستفيدين من الخدمة (المستهلكين).

·تطوير الخبرات المحلية: تطوير الخبرات الوطنية بين المتخصصين في مجال كفاءة الطاقة.

ويُمكن تقسيم الترخيص بحسب مدة سريانه إلى:

•«ترخيص مؤقت» (مدته 12 شهراً، يتطلب معايير أقل ).

•«ترخيص كامل» ( مدته 36 شهراً، معايير عالية للمتطلبات، تشمل الخبرات في المشاريع السابقة).

ويمكن للشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت أن تقوم بتجديده سنوياً.

أما أنواع الترخيص بحسب الخدمات التي تقدمها الشركة:

•شركات تدقيق الطاقة بالمصانع ( خدمات الطاقة المتخصصة في تحسين الكفاءة في المنشآت الصناعية).

•شركات خدمات الطاقة ( تحسين كفاءة الطاقة، يقبل درجة معينة من المخاطر المالية).

•شركات تدقيق الطاقة ( الفحص، والمسح وتحليل استهلاك الطاقة).

ويمكن للشركة الواحدة الحصول على جميع أنواع التراخيص في حال استوفت جميع المتطلبات اللازمة لهذه التراخيص.

وعمل فريق شركات خدمات الطاقة على مراجعة الأنشطة التجارية وتصنيفها حيث تم إدراج الأنشطة التجارية لكفاءة الطاقة بالدليل الوطني للأنشطة التجارية ( ايزك 4)، في وزارة التجارة والاستثمار، وفق الآتي:

71108 الأنشطة التجارية الخاصة بخدمات الطاقة

711081 أنشطة إدارة مشاريع كفاءة الطاقة

711082 أنشطة مراجعة البيانات والتدقيق في المباني

711083 أنشطة تقديم خدمات مراجعة تصميم الطاقة

711084 أنشطة تقديم خدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة

711085 أنشطة تقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقة

711086 أنشطة مراجعة البيانات والتدقيق في المنشآت الصناعية