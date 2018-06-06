تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريعه الإنسانية في السودان ومن ضمنها مشروع إفطار صائم في عدد من الولايات.وشارك متطوعو المركز في عملية توزيع وجبات الإفطار والسلال الغذائية على المستفيدين في مديرية الحاج يوسف في ولاية الخرطوم.وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 500 ألف دولار يستفيد منه 87500 شخص، في ولايات شمال دارفور، وجنوب دارفور، وجنوب كردفان، وأطراف ولاية الخرطوم.وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في السودان إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.