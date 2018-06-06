وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 700 سلة غذائية في مديرية الخب والشعف واليتمة و المناطق الصحراوية المحاذية للشريط الحدودي في محافظة الجوف، يستفيد منها 4200 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102170 سلة غذائية، وفي إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا.كما وزع المركز لليوم 20 من رمضان 817 وجبة إفطار صائم في مديرية زنجبار بمحافظة أبين تستهدف 817 نازحًا.ووزع 867 وجبة إفطار صائم في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تستهدف 817 نازحًا و 50 مريضًا في مستشفيات المديرية. وقام المركز لليوم 20 من رمضان بتوزيع 1400 وجبة إفطار صائم في مدينة الضالع ومديرية قعطبة بمحافظة الضالع تستهدف 800 نازح و 690 مريضًا في المستشفيات.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 ألف وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، مأرب، شبوة، المهرة، الجوف، حضرموت، الحديدة، البيضاء، أبين، تعز، لحج، الضالع، صنعاء.وفي حضرموت وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 20 من رمضان 1643 وجبة إفطار صائم في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير وتريم والقطن ودوعن، تستهدف 674 نازحًا و 829 مريضًا في المستشفيات و40 من ذوي الاحتاجات الخاصة و100 طالب.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 20 من رمضان 1000 وجبة إفطار صائم في مديرية الحوطة بمحافظة لحج ، تستهدف 750 نازحًا و 100 من ذوي الاحتياجات الخاصة و150 مريضًا في مستشفيات المديرية.ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المتنوعة التي يقدمها المركز خدمة للأشقاء .وفي عدن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 20 من رمضان 1666 وجبة إفطار صائم تستهدف 1350 نازحًا، و283 مريضًا و33 من ذوي الاحتياجات الخاصة.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 20 من رمضان 920 وجبة افطار صائم في مديريات عرما وعتق ونصابا في محافظة شبوة، استفاد منها 540 نازحًا و200 من مرضى المستشفيات، و 160 من ذوي الاحتياجات الخاصة و20 من أسر الشهداء.وفي المهرة وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 20 من رمضان 758 وجبة إفطار صائم في مديريتي الغيظة وحصوين بمحافظة المهرة، تستهدف 534 نازحًا و224 مريضًا في مستشفيات المديريتين.ووزع المركز لليوم 20 من رمضان 867 وجبة إفطار صائم في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة تستهدف 817 نازحًا و 50 مريضًا في مستشفيات المديرية.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 20 من رمضان 1430 وجبة إفطار صائم في مدينة تعز بمحافظة تعز، تستهدف 525 نازحًا و 605 مرضى في مستشفيات المدينة.وفي مأرب وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 20 من رمضان 1245وجبة إفطار صائم، تستهدف 250 نازحًا و350 من ذوي الاحتياجات الخاصة و570 مريضًا في مستشفيات المدينة 175 طالبًا.وفي صنعاء وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 20 من رمضان 400 وجبة إفطار صائم في مديرية نهم، تستهدف 400 من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 262 مشروعًا.