نقل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ووزير الداخلية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لذوي الشهيد عبدالله مشاري السبيعي، من منسوبي مرور محافظة الطائف والذي استشهد أثناء تأدية عمله نتيجة عمل إجرامي غادر من أحد أرباب السوابق.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن محافظ الخرمة مطلق السبيعي ومدير عام المرور اللواء محمد البسامي وعدد من القيادات الأمنية ومنسوبي الإدارات الحكومية وجمع من الأهالي أدوا الصلاة على الفقيد وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراة جثمانه الثرى.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا حول استشهاد الرقيب عبدالله السبيعي في محافظة الطائف نتيجة عمل إجرامي غادر حيث وقعت الجريمة أثناء تأدية السبيعي مهام عمله في إدارة حركة المرور وتم القبض على الجاني عبدالعزيز سعود المالكي، وهو من أرباب السوابق، فيما أُصيب جراء الاعتداء اثنان من رجال الأمن أحدهما من وزارة الحرس الوطني والآخر من الدوريات الأمنية وحالتهما مستقرة.