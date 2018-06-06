أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ، أن الوزارة تعمل على تمكين الجهات في الجوانب الوظيفية بشكل أكثر فعالية، ودعمها في اتخاذ القرارات بما يتلائم مع طبيعة عملها والتحديات التي تواجهها ، وذلك من منطلق استراتيجية الوزارة الجديدة ، التي تهدف إلى توفير نظم وسياسات ترسخ مبادئ الجدارة والشفافية والنزاهة ، وتضمن تكافؤ الفرص .وأوضح معاليه خلال ورشة عمل ( سفراء التمكين ) التي نظمتها الوزارة على مدى يومي الأحد والأثنين الماضيين , أن هدف الوزارة أن يسهم ذلك في رفع مستويات عملية التنمية الإدارية في مختلف القطاعات الحكومية واستثمار كافة الثروات البشرية والإدارية على حد سواء لرفع مستوى الأداء لمواصلة السير قدماً في مسيرة التنمية كافة فيما يتعلق بالقوى البشرية العاملة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وشهد اليوم الأول من فعاليات الورشة شرح مفهوم ودور سفراء التمكين ، وتناوله وكيل الوزارة للشئون التنفيذية باسم الشافي ، موضحا مهام ومقاصد هذه الفكرة وغاياتها , مبيناً أن فكرة "سفراء التمكين" تهدف إلى اختيار نخبة من الموظفين المتميزين من منسوبي ومنسوبات الوحدات الإدارية المختلفة وفروع الوزارة القادرين على نشر المفهوم الاستراتيجي للتمكين الذي تتبناه الوزارة ، مع نقل المعرفة وتدريب الجهات الحكومية ، ومساندتهم في تطبيق التمكين على ان يتم في المرحلة الاولى اختيار سفراء التمكين من منسوبي فروع الوزارة ، فيما تكون المرحلة الثانية مخصصة لاختيار الوحدات الإدارية المختلفة من داخل الوزارة ، أما في المرحلة الثالثة فتكون معايير الاختيار عبر توسيع الشراكات مع الجهات الحكومية وتحديد سفراء تمكين من داخل الجهات الحكومية .وتخلل الورشة جلسات تدريب مكثفة لمدة يومين لتدريب الكوادر المستهدفة على مفهوم التمكين في الترقيات ، وجلسة أخرى خاصة لشرح نظام تحقيق الخدمة "بيان"، وأخرى لشرح منصة الاستفسارات والآراء النظامية ، ودور الفروع بين التفعيل والتمكين بمشاركة كل من وكالة التطوير وتخطيط رأس المال البشري، ووكالة التحول الرقمي ووكالة التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الرؤية.