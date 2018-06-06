أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، دفعة جديدة من برنامج المساعدات المقطوعة لعدد من مستحقي الضمان الاجتماعي.وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت 494162026 ريالاً.وبيّن أن عدد الحالات التي تم إيداع مبلغ الدعم المالي لها لبرنامج المساعدات المقطوعة بلغ 35323 حالة، تمثل مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار، ثم استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة، مشيراً إلى أن الوزارة تودع مبالغ المساعدات المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر.وأكّد الدكتور الشافي أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخل المحدود، الذي يمثل معظمهم مستفيدي الضمان الاجتماعي.