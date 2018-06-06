حررت بلدية مدينة الأجفر شرق حائل 160 كم، 35 مخالفة بحق عدداً من محلات المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والملاحم ومحال الخضار والفواكه في المدينة، وذلك خلال 32 جولة ميدانية شاملة على المدينة وقراها قام بها أكثر من 12 مراقباً صحياً ميدانياً بإدارة صحة البيئة ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك وتستمر طوال الشهر الكريم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية وتعزيز السلامة والإسهام في تقديم غذاء امن وسليم للمستهلكين

وأكد رئيس بلدية مدينة الأجفر المهندس فرحان النومسي أنه خلال الحملة تم رصد 35 مخالفة وتم تطبيق لوائح المخالفات بحقهم، موضحاً أنه تم مصادرة سبعة كيلو جرام من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و 25 لتراً من المواد الغذائية، و 20 كيلو من الخضار والفواكه، وجميعها غير صالحة للاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم مصادرة30 أداة من أدوات الطبخ التي يستخدمها العمالة في المطابخ والمطاعم جميعها متهالكة.

وأضاف النومسي أن هذه الجولات الميدانية مستمرة بشكل منتظم على المحلات التجارية والمطاعم ومراكز الخدمات المتنوعة لتقييم مستوى النظافة وتحسين بعض الملاحظات، وتستمر في عملها حتى بعد انتهاء هذه الحملة، لاسيما أن مراقبة الصحة العامة في المحلات والمطاعم من الخدمات التي يجب أن تنفذ بشكل دائم من قبل البلديات، ولن تتهاون البلدية في تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.