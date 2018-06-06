يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات العاجلة من المواد الغذائية والايوائية للمنكوبين والمتضررين من تبعات إعصار «ماكونو» الذي ضرب سقطرى وخلف أضرارًا مادية جسيمة.ووزع المركز مساعدات ايوائية وغذائية في مناطق «قلنسية» ومركز «عمدهن» و «ديشهص» في جزيرة سقطرى استفاد من التوزيع 1260 متضرر.وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم.