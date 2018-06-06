يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 20 من رمضان، توزيع وجبات إفطار صائم للاجئين السوريين في لبنان، حيث تم التوزيع على الأسر السورية اللاجئة في منطقة عكار محافظة الشمال، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 1100 أسرة بواقع 6050 فرد.كما واصل المركز لليوم الـ 20 من رمضان توزيع وجبات إفطار صائم على الأسر السورية اللاجئة في منطقة الجية في محافظة جبل لبنان، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 790 أسرة بواقع 4315 فرد.وقام المركز بتوزيع وجبات إفطار صائم على الأسر السورية اللاجئة في محافظة عرمون، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 500 أسرة بواقع 2466 فرد.ويأتي هذا التوزيع ضمن مشروعات المركز التي يقدمها للنازحين من الشعب السوري في الداخل واللاجئين منهم في دول الجوار للتخفيف من معناتهم جراء الأزمة الحالية في بلدهم.