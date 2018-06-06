‏‫قامت أمانة منطقة الرياض ممثلة بالادارة العامة للنظافة برفع 71.048 طن من النفايات الصلبة، ورفع 1.841 طن من النفايات المبعثرة، ونقل 30.414 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات البناء وازالة 18941 ملصق إعلاني مخالف، وذلك خلال أسبوع في مدينة الرياض.

كما قامت الادارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض بتنظيف الطرق بطول 47.718 كم،وغسل 45.294 متر طولي من الأرصفة ومعالجة وضع 14.164 حاوية وبرميل.

وأهابت الامانة بالمواطنين والمقيمين التعاون مع الامانة بوضع المخلفات في اماكنها المخصصة والتبليغ عن اي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة 940.

كما واصلت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية العزيزية جولاتها اليومية على المحلات المخالفة للنشاط، وخاصة محلات الرحلات ومخالفتهم للترخيص ببيع المعسل والجراك، وتم إغلاق 12 محل خلال الأسبوع الماضي، وتم إحالة العمالة المخالفة للجهات المختصة.