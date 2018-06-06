يشارك فريق الكشافة التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين في المسجد الحرام خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث يقوم الكشافة بتقديم الخدمات للزوار والمعتمرين، وتنظيم الطواف والمصلين، إضافة إلى تنظيم العربات في المسعى والدخول والخروج من بوابات الحرم، وتقديم سقيا الماء وتوزيع وجبات الإفطار، واحتواء الأطفال التائهين.وأكد مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس سلطان الصنيع أن عدد المشاركين 105 منهم 28 قائداً، و 77 متدرباً من 8 وحدات تدريبية هي الكلية التقنية بجدة، والكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، والكلية التقنية بالطائف، والكلية التقنية بالقنفذة، والكلية التقنية بالأحساء، إضافة إلى فرع الكلية التقنية بأضم، والمعهد الصناعي بجدة، والمعهد الصناعي الثانوي بمكة.وأوضح الصنيع أن إجمالي ساعات العمل التطوعي لفريق الكشافة 12600 ساعة تطوعية، تبدأ من تاريخ 1 / 9 / 1439 إلى 20 / 9 / 1439، مشيراً إلى أن أفراد الفريق حصلوا على دورات في كيفية التعامل مع المخاطر، وفن التعامل مع الآخرين، إضافة إلى دورات في الربطات والعقد، وفي مبادئ الإسعافات الأولية.وتقدم إدارة الأنشطة بالمؤسسة العديد من المبادرات المجتمعية من خلال إقامة الأنشطة والمسابقات الاجتماعية والثقافية والرياضية، إيماناً منها بالدور المجتمعي المنوط بها، وتحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية بما يتوافق مع مبادرات الهوية الجديدة للمؤسسة ورؤية المملكة 2030.