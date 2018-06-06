كاميرا تصوير الطريق car dash cam، هي كاميرا تركب تحت المرآة الوسطى في سيارة وتقوم بتصوير الطريق بصيغة الفيديو لتوثيق الحوادث، والمضايقات في بعض الدول والتي تعتبر أحد المراجع لوكالات توثيق القانون، يبدو أنها ستبدأ في الانتشار في منطقتنا وذلك بعد أن أجاب المرور السعودي في عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على سؤال لأحد المغردين عندما قام بالاستفسار عنها وهل هي ممنوعة أم لا؟ لتجيب إدارة المرور بأنه لا يوجد ما يمنع ذلك بشرط أنها لا تعيق الرؤية داخل المركبة.كما نصح بعض المغردين أنه في حالة الرغبة في تركيب كاميرا DashCam في مقدمة سيارتك، لتساعدك في توثيق أي حادث أو مضايقات لا قدّر الله، فيفضل اختيار كاميرا تتوفر فيها: *دقة عالية وتقنية وايرلس، بالإضافة لعدسة عريضة WideAngle وخاصية التصوير الليلي.