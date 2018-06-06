ترأس الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بمنطقة الجوف في قاعة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية وفي بداية الاجتماع استمع لتقرير مفصل من مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد بن عبدالله القريني، عن ما تم في توصيات الاجتماع السابق والخطط المعدة من قبل الجهات المعنية.



وقال المنسق الإعلامي في الإمارة عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان، أن أمير المنطقة بحث خلال الاجتماع الحلول لمعالجه المزارع المهجورة داخل المدن والأحياء السكنية. كما تمت مناقشة وجود مستودعات التخزين داخل المدن والعمل على المعالجة الفورية لها.



وأضاف أن الاجتماع استعرض الخطوات الخاصة بمعالجه المباني الآيلة للسقوط بشكل سريع، وتطبيق اللائحة من قبل الأمانة، وبحث فتح فرع أو مكتب للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمنطقة. وأوضح المنسق الإعلامي أن أمير المنطقة أكد في ختام الاجتماع المعالجة اللازمة، والتفعيل للأنظمة والتعليمات بما يكفل توفير السلامة للجميع.