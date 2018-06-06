يرعى المهندس عصام الملا وكيل الامين للتعمير والمشاريع، وبحضور المهندس صالح الملحم وكيل الامين للخدمات والمهندس سعيد الشويل، وكيل البلديات وحامد السريعي مدير عام مكتب هيئة الرياضة بالشرقية، وعبدالحكيم العمار رئيس الغرفة التجارية بالشرقية مساء اليوم (الاربعاء) عند تمام الساعه العاشرة، حفل المباراة الختامية لبطولة أمانة المنطقة الشرقية برعاية اليمامة بين فريقي البدر والتعاون، على ملعب البدر وسط الدمام حي العزيزية، ومن المنتظر أن يتواجد عدد كبير من مسئولي الدوائر الحكومية ورؤساء الأندية والرياضيين ورجال الصحافة والإعلام.



هذا وسيشهد الحفل الختامي توزيع العديد من الجوائز القيمة لجمهور البطولة، حيث رصدت اللجنة المنظمة للبطولة عدد من أجهزة جوال ايفون وشاشات بلازما وجهاز بي وايت، وغيرها من الهدايا القيمة ومن المتوقع تواجد جماهيري كبير.



من جانبه فقد اكد المهندس عماد الفهيد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن كافة الترتيبات والتجهيزات لهذا الحفل الختامي أصبح جاهزاً مشدداً على ان مثل هذه الفعاليات والمناسبات الشبابية الرياضية، تحتاج لتجهيز من نوع خاص وبما يتناسب معهم، مشيراً إلى الدور البارز الذي تقوم فيه أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالامين المهندس فهد الجبير، من دعم للرياضة وشباب المنطقة من خلال احتضان مثل هذه المناسبات، ولما لها من إنعكاسات ايجابية على الشباب مشددا على أن رعاية شركة اليمامة للبطولة يعد من أهم مكاسب البطولة، لحرص هذه الشركة على خدمة الشباب في كافة المجالات، وهم يحرصون على ان يتم تلبية طلبات الشباب بما يتوافق مع ما يرغبون به من هوايات خاصة