توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، يستمر تأثير الموجه الحارة على شرق ووسط المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف ونجران، كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.