دشنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة تبوك مساء أمس (الثلاثاء) حملة «تفريج كربة 2»، للإفراج عن عدد من نزلاء السجون الغارمين، ولَم شملهم بأسرهم قبل عيد الفطر المبارك.وانطلقت الحملة بحضور رئيس لجنة «تراحم» بمنطقة تبوك أحمد بن عطية الحارثي، وعدد من أعضاء اللجنة، ورجال الأعمال ووسائل الإعلام.وتلقت الحملة في يومها الأول مبلغ 1.207.250 ريالاً، فيما تستمر الحملة إلى نهاية شهر رمضان.وأكد الحارثي أن الهدف من الحملة هو الإسهام في الإفراج عن أكبر عدد من نزلاء السجن الغارمين بالمنطقة، ومحاولة للم شملهم بأسرهم قبيل عيد الفطر المبارك، مجدداً الدعوة لرجال الأعمال وأهل الخير والميسورين للمشاركة في الحملة التي لا تزال مستمرة حتى نهاية الشهر.