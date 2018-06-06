رفع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي، خالص شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر، بترقيته للمرتبة الـ15.وأعرب آل طاوي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة من قبل القيادة الحكيمة، والتي ستكون له حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة هذا الوطن الغالي.كما أعرب آل طاوي، عن بالغ شكره وتقديره لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ولجميع القياديين في الوزارة على هذه الثقه الغالية، داعياً المولى الكريم أن تكون له عوناً على الطاعة وأداء واجباته العملية على أكمل وجه، وأن يكون على الدوام عند حسن الظن به متمنياً أن يديم الله سبحانه نعمة الأمن والأمان تحت ظل القيادة الرشيدة.