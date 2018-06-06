تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) في قصر الصفا بمكة المكرمة، الوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.فقد أدى القسم كل من: وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).حضر أداء القسم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد العيسى.