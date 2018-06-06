وقع أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الأمير سعود بن نايف، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد، اتفاقية مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، مثلها مديرها محمد السلوم، لتدريب أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية عن طريق مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بتقني الشرقية لتأهليهم لسوق العمل وتوفير وظائف، سعياً لتحويل المستفيدين من الجمعية من الرعوية إلى التنموية، ضمن اتفاقيات البر في شهر الخير.جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سعود بن نايف اجتماع الجمعية العمومية الـ41 لبر المنطقة الشرقية، مكرماً مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم لإنجازات الإدارة بتدريب 479 شاباً وفتاة من مستفيدي جمعية بر في عدد من المجالات التقنية والمهنية.ودشن أمير المنطقة الشرقية أمس (الثلاثاء)، مشروع «وقف الوفاء» التابع لمؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة، وذلك خلال استقباله نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة والمشرف العام عليها الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور أحمد البوعلي، وأعضاء المجلس الإداري والمجلس التنفيذي وعدد من رجال الأعمال الداعمين للمؤسسة. إلى ذلك، هنأ الأمير سعود بن نايف، عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر الدكتور فلاح الزهراني لحصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من قسم الأنظمة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في رسالة قدمها بعنوان «أثر نظام التحكيم السعودي في تحفيز الاستثمار الأجنبي دراسة مقارنة».