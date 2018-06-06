أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك بتجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة، إضافة إلى تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، كما انتهت الأمانة من تجهيزاتها لأعمال الزينة، وذلك بتركيب أشكال الإنارة المختلفة على الأشجار وأعمدة الإنارة بكافة الطرق والميادين، وتنظيم أعمال المسالخ. وأوضح المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان، أن الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة أنهت استعداداتها، إذ هيأت 313 حديقة وساحة بلدية، و6 متنزهات، إضافة إلى 6 من الواجهات البحرية والكورنيشات للعيد، وذلك بقص المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار والشجيرات، وزراعة ما يقارب 3 ملايين زهرة بحاضرة الدمام، وصيانة دورات المياه، وكراسي الجلوس، ومناطق ألعاب الأطفال، إضافة الى أعمال الإنارة والتشجير. وأضاف: «تم تركيب 8 نوافير تم توزيعها على بعض المواقع بمدينة الدمام والخبر، كما قامت الأمانة أيضا بتجهيز أول حديقة تشمل أكبر لعبة ترفيهية على مستوى الشرق الأوسط يتم من خلالها دمج ذوي الإعاقة مع باقي أفراد المجتمع الأسوياء، بطول 2000 متر بالواجهة البحرية بالدمام لذوي الإعاقة والأسوياء، وذلك لافتتاحها خلال أول أيام عيد الفطر المبارك»، مبينا أن البلديات الفرعية أكملت استعداداتها هي الأخرى للعيد.استعدادات أمانة الشرقية للعيد313 حديقة وساحة بلدية جاهزة12 منتزهاً وواجهة بحرية مهيأةزراعة 3 ملايين زهرةتركيب 8 نوافير