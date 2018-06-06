أعلنت وزارة النقل، ممثلة بفروعها بالمنطقة الشرقية، قرب الانتهاء من مشروع تنفيذ طريق بطحاء /‏ شيبة /‏ أم الزمول (المنفذ الحدودي المؤدي لسلطنة عُمان)، الذي يعد من المشاريع الإستراتيجية والحيوية المهمة بالمنطقة، إذ يربط بين المملكة وسلطنة عُمان مباشرة بطول إجمالي يبلغ 564 كيلومتراً في داخل الحدود السعودية. وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أنه يتوقع الانتهاء من الأعمال قبل نهاية العام الهجري الحالي، إذ تم تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث استكمل تنفيذ كامل الأعمال بالطريق بطول 525 كيلو متراً ضمن عدد من مشاريع التنفيذ وفتحه للحركة، مبينا أن أن أعمال تنفيذ الجزء المتبقي بطول 39 كيلو متراً في مراحلها الأخيرة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الأسفلت بطول 29 كيلو متراً ومتبق فقط 10 كيلو مترات جار العمل عليها، إضافة لتنفيذ أعمال الدهانات وإشارات السلامة، كما تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة للجزء المزدوج عند المنفذ بطول 30 كيلو متراً.