أكد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أن الدولة ماضية في التطوير ومستمرة في ذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وهذا سيحدث بسواعد أبنائها في كل مكان، لافتاً إلى أن مجالس شباب الأعمال السابقة قدمت ما لديها من طاقات وحققت نتائج مميزة، وأعضاء المجلس ما زالوا يخدمون وطنهم في مواقع مختلفة ومناصب أعلى. جاء ذلك خلال لقائه أمس الأول رؤساء وأعضاء مجالس شباب الأعمال بغرفة الشرقية منذ تأسيسه، متمنياً التوفيق للمجلس الجديد برئاسة عبدالله بن فيصل البريكان، وامتدح تفاعل مجالس إدارات غرفة الشرقية على تفعيل مجالس شباب الأعمال إيمانا منهم وحرصا على الاستفادة من هذه الطاقات لخدمة قطاع الأعمال الشاب في تنمية المنطقة.من جهة ثانية، استقبل الأمير أحمد بن فهد، أمس (الثلاثاء)، عضو هيئة الإفتاء في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والمشرف العام على فرع المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري. واطلع على جهود مكتب فرع المنطقة ورئاسة الإفتاء ونشاطه.