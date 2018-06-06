يضع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لمساته الأخيرة لإطلاق البوابة الإلكترونية للتقديم الإلكتروني «البرنامج الخليجي الإلكتروني لتقديم الملفات»، وهو برنامج إلكتروني يتيح للشركات تقديم «رفع وإرسال» ملفاتها لجميع أنواع طلبات تسجيل الأدوية البشرية «المرحلة الأولى»، يليها تقديم ملفات تسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية «المرحلة الثانية»، إضافة لدراسة مدى إمكانية استخدام البرنامج لرفع بيانات المناقصات في «المرحلة الثالثة» للمجلس بشكل آمن عبر الإنترنت بصيغة المستندات التقنية الموحدة. وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن هناك عدة مزايا لتقديم الطلبات إلكترونيا، منها تحسين الكفاءة وزيادة الشفافية، وعدم الحاجة للانتظار عند تقديم ملفات التسجيل أو غيره من الملفات، كما يمكن للشركات استخدامها بطريقة أسهل وأسرع لإرسال طلبات التسجيل للملفات بشكل آمن عبر الإنترنت، مع إمكانية قيامها بإرسال التحديثات في مدة قصيرة جداً، ويمكن استلام إشعار المتقدم عند استلام الطلب ونتائج التدقيق الأولي، إذ يسهل متابعة الطلبات والملفات المقدمة إلكترونيا، وعدم الحاجة لإرسال نسخة ورقية أو الحضور لمجلس الصحة من أجل تسليم الملفات، وتحويل الملفات «طلبات التسجيل» وغيرها من الطلبات الأخرى المقدمة للتسجيل المركزي الخليجي إلكترونياً إلى الوزارات والهيئات التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي، للقيام بالمراجعة وإرسال تقارير التقييم العلمي إلكترونيا للمجلس.وسينظم مجلس الصحة خلال الأشهر الثلاثة القادمة حلقات عمل تعريفية وتدريبية على البرنامج «سيتم الإعلان عن تواريخ وأماكن انعقادها قريبا»، وستوجه الدعوات للمشاركة في هذه الحلقات لجميع شركاء المجلس المختصين من ممثلي الدول الأعضاء والشركات والوكلاء وكذلك موظفي المجلس المتعاملين مع البرنامج، علاوة على قيام المجلس بإصدار أدلة إرشادية توضيحية لطريقة عمل والتعامل مع النظام، علما أنه وبعد إطلاق النظام لن يتم قبول استقبال الطلبات على الوسائط الأخرى مثل (CD ،DVD)، وإنما فقط من خلال البوابة الإلكترونية للنظام، ويعتبر تسجيل الشركة في البرنامج شرطاً أساسياً لاستخدامه.