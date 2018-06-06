اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي فجر أمس (الثلاثاء) صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية، وتمكنت من تدميره قبل أن يصل إلى هدفه في مدينة ينبع. وصرح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة الرابعة وإحدى عشرة دقيقة فجراً (04:11) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ينبع وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولله الحمد، دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات ولله الحمد. وبيّن العقيد المالكي أن تكرار إطلاق الصواريخ الباليستية وللمرة الثانية أثناء وجود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن بصنعاء يثبت عدم اكتراث الميليشيا الحوثية الإرهابية للجهود الأممية.في السياق ذاته، باشرت فرق الدفاع المدني أمس (الثلاثاء) بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ظهران الجنوب، مما نتج عنه تعرض أحد المنازل السكنية لشظية وإصابة مواطنة تسكن المنزل وتبلغ من العمر 16 عاماً وتم نقلها للمستشفى، وفقاً للمتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي.