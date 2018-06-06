التقى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمس (الثلاثاء) في مكتبه بالإمارة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور فهد العنزي الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تكليفه مديراً للفرع بالمنطقة.وتناول اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بسير العمل في البرامج والمشاريع الزراعية والحيوانية ومحفزاتها ومعوقاتها بالمنطقة وبحث سبل تنمية الاستثمارات الزراعية والحيوانية بما يتناسب وإمكانيات المنطقة وميزاتها النسبية وحجم سوق المنطقة والسوق السعودية، مبينا أن الحدود الشمالية تمتاز بمراعيها الشاسعة ومحمياتها الزراعية والحيوانية وتحتاج لتنمية القطاع الزراعي ليكون نشاطا بارزا في اقتصاديات المنطقة. من جهة أخرى، شارك الأمير فيصل بن خالد أطفال الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بعرعر طعام الإفطار، بحضور رؤساء المحاكم والقضاة وشيوخ القبائل بالمنطقة، مؤكدا على دور الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام وواجباتها الإنسانية في تقديم خدماتها لفئة غالية على الجميع، داعياً إلى التعاون مع الجمعية لأداء رسالتها الاجتماعية بتجسيد التكامل الاجتماعي وترجمته إلى واقع عملي، وتقديم الرعاية الشاملة والمستدامة للأيتام وذويهم.وقال: «الأيتام فئة عزيزة من أفراد مجتمعنا»، حاثاً الجميع على الوقوف معهم من خلال دعم الجمعية الخيرية لرعايتهم.