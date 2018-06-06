الجهات الخمس
كذبة منع المعتمرين القطريين !
الأربعاء / 21 / رمضان / 1439 هـ
الأربعاء 6 يونيو 2018 02:28
السلطة القطرية التي اختلقت كذبة الحصار وصدقتها، لم يصعب عليها أن تختلق كذبة حرمان مواطنيها من أداء مناسك الحج والعمرة، ومن استمرأ الكذب تطبع به، لكن أكثر من سبعة ملايين معتمر جاءوا لأداء مناسك عمرتهم في المسجد الحرام من مختلف أرجاء الأرض هي الرد الواقعي على جميع المزاعم القطرية بخصوص حرمان معتمريها، تماما كما أن موانئها ومطارها المفتوحة وانتشار مواطنيها الذين يسيحون في لندن وباريس وجنيف ونيويورك خير دليل على كذب مزاعم حصارها وتجويع شعبها !
ومن يمكنه الوصول من الدوحة إلى أي مدينة في العالم سائحا عبر شركات الطيران المتعددة و«ترانزيت» المطارات المختلفة لن يعجزه الوصول معتمرا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة عن طريق الكويت أو عمان !
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