شاركت نزيلات سجن العاصمة المقدسة بمكة المكرمة بأكثر من 150 قطعة من منتوجاتهن الحرفية بالفعالية الرمضانية التسويقية «رمضاننا من ذهب»، والمقام في قاعة مكة الكبرى، منذ يوم الأحد وحتى نهاية هذا الأسبوع.وأوضحت مديرة سجن النساء ندى الحازمي أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من فكرة دعم برامج التأهيل والإصلاح التى يتم تقديمها في السجون، حيث عُرض نتاج البرامج الإصلاحية والتأهلية للنزيلات بالمنتوجات الحرفية لعام 2018، تحت عنوان «ادعموا إبداعي».وأكدت الحازمي أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً من قبل الزوار والزائرات، وهذا يدل على أن دعم المجتمع للنزيلات في للتحول الإيجابي.